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Msb: abd'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir.

11.10.2019 23:48Msb: abd'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir

MİLLİ Savunma Bakanlığı, "ABD'nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" denildi.

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

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