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MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü...

MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:42
MSB:
MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran 'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğubeyazıt, İran, Ağrı, 3. Sayfa
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