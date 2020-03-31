MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü...
MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
31.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:42
MSB: "Ağrı Doğubayazıt'ta hudut birliklerimiz tarafından İran 'dan ülkemize girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Doğubeyazıt, İran, Ağrı, 3. Sayfa