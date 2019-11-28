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MSB: Akçakale'de hudut karakoluna saldırıda 2 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün Akçakale'deki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu açıklandı.

28.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:32MSB: Akçakale'de hudut karakoluna saldırıda 2 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca dün 'deki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale, Güncel

Kaynak: DHA

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