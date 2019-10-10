Haberler » Güncel » MSB: 'Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler imha edildi'

MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.

10.10.2019 18:07MSB:
Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun" - ANKARA

Akçakale, Bebek, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38 Alanya'da esrar operasyonu
19:38 Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak
19:36 Türk Kızılayın rekortmenleri İzmir'de ödüllendirildi
19:34 Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi
19:32 Hatay'da iş hanında yangın
19:32 AA terör örgütü yandaşlarının yalanlarını ortaya çıkarıyor
19:32 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...
10.10.2019 19:40:02