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MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek...

MSB: " Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde...

10.10.2019 18:17
MSB: "Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı PKK/PYD-YPG tarafından Akçakale'ye atılan havan mermisiyle şehit olan biri bebek 2 sivilin kanlarının yerde kalmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG! Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun"
MSB:

Akçakale, Bebek, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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