MSB: "Araç kazasında yaralanan 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, araç kazasında yaralanan 1 askerin sevk edildiği hastanede şehit olduğunu bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 23 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen araç kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA