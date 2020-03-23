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MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.

23.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:52
MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel

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