MSB: Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu.
23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:59
MSB'dan yapılan açıklamada, "Birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi