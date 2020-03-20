MSB: Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşın hem kendi sağlığı için hem de askerlik şubesindeki çalışanların sağlığı için e-Devlet üzerinden işlem yapması çağrısında bulunuldu.Vatandaşların zorunlu olmadığı sürece askerlik şubesine gitmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, elektronik ortamda "Askere alma hizmetleri" ve "Seferberlik hizmetleri"nin verildiği belirtildi.E-Devlet üzerinden şu işlemler yapılabilecek:"Askerlik yoklama başvuru hizmeti, askerlik hizmet tercihleri hizmeti, askerlik erteleme başvuru hizmeti, askerlik erteleme iptal başvuru hizmeti, askerlik durum belgesi sorgulama hizmeti, yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti, e-Randevu başvuru hizmeti, İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi."Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek:"Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama işlemleri, iş makineleri sefer görev emri sorgulama işlemleri, personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama işlemleri, personel sefer görev emri sorgulama işlemleri."

Kaynak: AA