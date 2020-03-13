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MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine...

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.

13.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:05
MSB:
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, 3. Sayfa

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