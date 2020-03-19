Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MSB: 'Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız... - Güncel

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız...

MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur"

19.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:10
MSB:
MSB: "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur" - ANKARA
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
İzmir’de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Güncel
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Güncel
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Loading