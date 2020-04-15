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MSB, Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı.

15.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:10
MSB, Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyah küçük kare Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü...
Siyah küçük kare Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile Mavi Vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel
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