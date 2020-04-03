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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi (2)

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla...

03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:20
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi (2)

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Barış Pınarı bölgesi güneyinde, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Twitter, YPG, PKK, Güncel
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