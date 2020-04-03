MSB: Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi (2)
4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla...
03.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:20
4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabısndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist daha, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güvenin devamı için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.Barış Pınarı bölgesi güneyinde, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: DHA