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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 1660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:00MSB: Barış Pınarı bölgesinde 1660 EYP, 891 mayın etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şu ana kadar 1660 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 891 mayının tespit edilerek, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

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