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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:50
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel
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