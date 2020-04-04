MSB: Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
04.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:50
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel