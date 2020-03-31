MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olmak amacıyla bölgede operasyon başlatmış ardından da Rusya ve ABD'nin terör örgütlerinin bölgeden çekileceğini taahhüt etmesi üzerine operasyonları durdurmuştu. Mutabakat kapsamında Türkiye'nin bölgede devriye gezmeye devam etmesi kararlaştırılmıştı.
Kaynak: AA