MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8...
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
12.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:59
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
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