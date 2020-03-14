MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı...
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
14.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:53
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Haberler
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak