Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››MSB: 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı... - Haberler

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı...

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

14.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:53
MSB:
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : YPG, PKK, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Haberler
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Haberler
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak