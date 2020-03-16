MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
16.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlere operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "PKK/YPG'li 11 terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel
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