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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:27
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

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