MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:27
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekat bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel