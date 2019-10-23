MSB: "Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır""22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır" "Barış Pınarı Harekatının başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren, 130'u kadın olmak üzere 2300 vatandaşımız gönüllü askerlik yapmak için başvurmuştur"Güvenlik Kaynakları: "ABD ile varılan mutabakat sonrasında son gün bölgeden araç çıkışı gerçekleşmedi" "Bölgede ele geçirdiğimiz bir sürü ağır silah var" "Çıkış yapan 136 araç içerisinde ağır silah tespit edemedik" "ABD yetkilileri YPG'lilerin bölgeden tamamen çekildiğini bildirdi. Bölgede kalanlar ya teslim olacak ya da bize teşebbüste bulunurlarsa 'meşru müdafaa' kapsamında etkisiz hale getirilecek"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA