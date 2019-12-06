MSB: " Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi". - ANKARA

Kaynak: İHA