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MSB: " Barış Pınarı Harekât bölgesinde 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:37MSB:
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG tarafından tuzaklanmış 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1381 EYP ve 752 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi". - ANKARA

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Kaynak: İHA

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