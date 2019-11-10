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MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.

10.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:40MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

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