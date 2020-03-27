MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 41 mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 antitank mayın ve 38 Claymore tipi el yapımı mayın ile 5 kilo patlayıcı maddenin imha edildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, üç antitank mayın, 38 Claymore (yönlendirilmiş mayın) ve 5 kilogram patlayıcı madde tespit etti. Mayınlar ve patlayıcı madde, METİ timimiz tarafından imha edildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA