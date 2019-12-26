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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

26.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:58 MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın hesabından, Mehmetçiğin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetleri yaptığı ve Suriyelilere sıcak içecek ikram ettiği görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için Barış Pınarı bölgesinin yol kontrol noktalarında arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize sıcak içecek ikram ederek soğuk günlerde içlerini ısıttı." ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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