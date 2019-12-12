Haberler » Güncel » MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi - Haber

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

12.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:12MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.
Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58 Kocaeli gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu - Haber
16:58 Cezayir sandık başında... protestocular oy sandıklarını kırdı - Haber
16:58 Büyükçekmece'de camideki muslukları çalan şüpheli yakalandı - Haber
16:58 Yola fırlayan ayşenur'a hafif ticari aracın çarptığı anlar kamerada - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:53 Kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri görüşüldü - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
12.12.2019 17:00:04