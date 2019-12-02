Haberler » Güncel » MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu' - Haber

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan 1 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

02.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:00MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:24 Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
00:22 Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı - Haber
00:18 Yemen ordusu: Hudeyde'de ateşkes başladığından bu yana 217 sivil öldü - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
00:14 Malta'da Başbakan Muscat'ın istifası için gösteri düzenlendi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haber
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
12:44 Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu
12:27 İmamoğlu'nun görüntülerinden sonra sosyal medyada Binali Yıldırım gündem oldu
11:42 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: İstanbul'da 2045 yılında gerçekleşecek 2 büyük deprem bekliyorum
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
3.12.2019 00:35:40