MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
13.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:08
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel
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