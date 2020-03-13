MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:26
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel
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