MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 teröristin etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.

SIĞINAKLARI YERLE BİR EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

YPG/PKK'LILARA AİT ARAÇ İMHA EDİLDİ, 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

BİR GECEDE 49 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB, operasyon kapsamında bir gecede 49 teröristin de öldürüldüğünü duyurdu.

11 KÖY TEMİZLENDİ

Öte yandan operasyonda Suriye'nin kuzeyinde 11 köyün de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.