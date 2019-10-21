Düzenlenen basın toplantısıToplantıya katılanlarMilli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirmeANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."

Kaynak: AA