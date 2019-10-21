Haberler » Güncel » MSB: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500...

Düzenlenen basın toplantısı Toplantıya katılanlar Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla...

21.10.2019 13:05
Düzenlenen basın toplantısı
Toplantıya katılanlar
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'un konuşması Milli Savunma Bakanlığı - Barış Pınarı Harekatına ilişkin genel bilgilendirme
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı."
MSB:

Barış Pınarı Harekatı, Halkla İlişkiler, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 - Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
13:18 Kışlık sebzede yerlilik oranını artırma hedefi
13:18 İbrahim Eren: "TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk"
13:18 Yeni AB Komisyonu göreve gecikmeli başlayacak
13:18 Antalya matso, manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapacak
13:18 Bursa cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı
13:18 Bolu kovalamacada yakalanan hırsızlık şüphelisi adliyede
21.10.2019 13:19:58