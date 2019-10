MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkezi ile...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 adet mayın ve 180 adet EYP'nin imha edildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ/PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'ye yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek, bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve güvenli bölge oluşturarak Suriyeli vatandaşların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamak için "Barış Pınarı Harekat Planı"nın 9 Ekim saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik sayılı kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini belirten Yarbay Şebnem Aktop, NATO ve BM makamları ile askeri ataşeliklere harekatla ilgili gerekli bildirimlerin yapıldığını aktardı.



"DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir"



Harekat bölgesinde yaşayan hiçbir etnik ve dini grupla sorunlarının olmadığını ifade eden Yarbay Aktop, "Mücadelemiz teröristlerledir. Mücadelemiz asla, etle tırnak gibi olduğumuz, aynı coğrafyayı ve aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değil, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyledir. Burada bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki DEAŞ Müslümanların, PKK/KCK/PYD/YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir" ifadelerini kullandı.



Harekatın Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen hedeflerin vurulması ile başladığını, hemen ardından ise Kara Kuvvetlerinin sınır hattına geçmesiyle devam ettiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Kara ve Hava Kuvvetleri birlikleri arasında yakın koordinasyon işbirliği içinde 12 Ekim'de Resulayn, 13 Ekim'de Tel Abyad ve meskun mahalleri 3-4 gün gibi kısa bir sürede kontrol altına alınmış, 13 Ekim'de harekatımızın güney sınırını oluşturan M4 karayoluna el atılmıştır" şeklinde konuştu.



"Barış Pınarı Harekatı'nda 765 terörist etkisiz hale getirildi"



Harekatın başlangıcından itibaren 765 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yarbay Aktop, "111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 adet mayın ve 180 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir. Ayrıca kilometrelerce uzunlukta şehri adeta bir ağ gibi sarmalayan tüneller tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.



Tel Abyad'da PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu hapishaneyi boşaltarak DEAŞ'lıları serbest bıraktığını aktaran Yarbay Aktop, yine Tel Abyad'da bir hastanenin teröristler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen hedeflerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi İHA, hava/ydu fotoğrafları ve bölgeden alınan istihbarat bilgileri kapsamında çok hassas bir şekilde belirlendiğini, sadece teröristler ve teröristlere ait barınak, sığınak, mevzii, silah ve araçların hedef alındığını anımsatan Yarbay Aktop, şunları kaydetti:



"Yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğümüz tüm harekatlarda sivil/masum insanlar ve çevre, tarihi eserler ve dini kültürel yapılar operasyonların gecikmesi pahasına Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olmuştur. Bundan sonra da dokunulmaz olmaya devam edecektir. Ancak PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristler TSK'nın sahada gösterdiği başarıya gölge düşürmek maksadıyla sosyal medya üzerinden dezenformasyona yönelik kasıtlı paylaşımlar yaparak ahlaksız iftiralarda bulunmaktadır. Bu iddiaların gerçek olmadığı ortak sağduyu ve titiz bir analiz neticesinde kolaylıkla anlaşılmaktadır."



"TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır"



Harekatta Türk Silahlı Kuvvetlerince kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Yarbay Şebnem Aktop, "Silahlı Kuvvetler tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır. TSK envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği hassasiyet gösterilmektedir. Özellikle belirtmek istiyoruz ki, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adıyla sahte sosyal medya hesapları üzerinden art niyetli ve gerçek dışı paylaşımlar olduğunun altını çizen Yarbay Şebnem Aktop, Bakan Akar'ın paylaşımlarının yalnızca Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapıldığını aktardı. Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile varılan mutabakat neticesinde 5 gün ara verildiğini belirten Aktop, "PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik süre devam etmektedir. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol sağlanan yerlerde diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Yarbay Aktop, "Tel Abyad'da TSK tarafından tesis edilen fırın vasıtasıyla ekmek dağıtılmakta, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.



Harekat sırasında şehit olan ve yaralanan askerlerin ve sivillerin sayılarını aktaran Yarbay Aktop, "Barış Pınarı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar toplam 5 kahraman silah arkadaşımız şehitlik mertebesine ulaşmış, 86 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Suriye Milli Ordusu'ndan harekat başlangıcından bugüne kadar 76 personel şehit olmuş, 273 personel yaralanmıştır. Harekat bölgesinden sınırlarımızın içine yapılan roket ve havan atışları sonucunda 20 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.



"Güvenli bölge içerisinde 10-15 bin kişilik silahlı terörist bulunuyor"



Öte yandan güvenlik kaynakları, ABD ile güvenli bölge için yapılan ve 5 günlük süre içerisinde teröristlerin belirlenen bölgenin dışına çıkmasını kapsayan mutabakatın 22 Ekim saat 22.00'de son bulduğunu belirterek, "Yarın 22'de iş biter. Hala bölgede terörist varsa onlar etkisiz hale getirilir" ifadelerini kullandı.



Kentleri terk eden teröristlerin Suriye'nin Haseke kenti istikametine gittiğini bildiren güvenlik kaynakları, bugüne kadar 125 araçlık bir çıkış olduğunu, kesin olmayan rakamlara göre ise binin üzerinde teröristin bölgeyi terk ettiğini aktardı.



Oluşturulmak istenen 440 kilometrelik güvenli bölge içerisinde 10-15 bin kişilik silahlı terörist olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, bu teröristlerin bölgeye yayıldığını kaydetti. Bölgeyi terk etmeden önce teröristlerin sivil elbise giydiğinin altını çizen güvenlik kaynakları, "Bunu diğer harekatlarda da gördük. Ama biz İnsansız Hava Araçlarımızla 23 bin fitten bir ayakkabıyı bile görebiliyoruz" dedi.



"Operasyonun durması pahasına, zayiat verme pahasına tek bir sivil varsa bile ateş altına almıyoruz"



Harekatta sivillere zarar verilmemesi için yer yer operasyonun durma noktasına geldiğini belirten güvenlik kaynakları, "Sivil bir mahallede sivil bir elbise giydiyse birisi terörist olsa bile ateş altına almıyoruz. Operasyonun durması pahasına, zayiat verme pahasına tek bir sivil varsa bile ateş altına almıyoruz. Sivil giyinen teröristler takip ediliyor ve üzerinde silah varsa daha sonra etkisiz hale getiriliyor" açıklamasını yaptı.



Teröristlerin hudut hattı boyunca mevzi sistemleri yaptığını kaydeden güvenlik kaynakları, "Hudut hattını savunmak için yer altında 1-2 kilometrelik tüneller kazmışlar. Mühimmatları aktarmak maksadıyla yaptıklarını düşünüyoruz. Şehir içinde ise evden eve tüneller var. Köstebek gibi her tarafı tünelle doldurmuşlar. Zeytin Dalı Harekatı'nda da benzer şeyler vardı. Burada farklı olan şehirlerin içinde de görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Bölgeye 30 bin tır silah, mühimmat ve araç-gereç yardımı yapıldığını belirten güvenlik kaynakları, "Biz, her ihtimali değerlendirerek 30-35 bin kişilik silahlı gücü donatacak şekilde silah ve mühimmatın teröristlere teslim edilebileceğini değerlendiriyoruz" dedi.



"Teröristlerin hepsi takibimiz altında"



Sahanın dinamik olduğunu, önemli olanın güvenli bölgenin kontrolünü sağlamak olduğunu hatırlatan güvenlik kaynakları, şu ifadeleri kullandı:



"120 kilometrelik alanın tamamını kontrol ediyoruz. 120 saat bittiği zaman hala terörist varsa bunlar etkisiz hale getirilecek. Şu an teröristleri görüyoruz, ama herhangi bir atış yapmıyoruz. Çünkü, bu bölgeden çıkmalarını bekliyoruz. Hepsi takibimiz altında."



"Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti"



Barış Pınarı Harekatı kapsamında teslim olan ve yakalanan teröristlere de değinen güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti. Yaklaşık 40 teröristte yakalandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA