Haberler » 3. Sayfa » MSB: 'Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

17.10.2019 16:42MSB:
MSB: "Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:28 Silahla yaralamaya adli kontrol
18:25 Çöp kutusunun yanına bırakılan bebek çantası polisi alarma geçirdi
18:26 Sevgilisini falçatayla yaralayıp tecavüze kalkıştığı iddia edilen şahsın yargılanmasına devam edildi
18:18 Kulu'da okul servisleri denetlendi
18:16 Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yapan 1 kişi tutuklandı
18:07 Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından hastanedeki saldırıyla ilgili açıklama
18:04 Van'da korkutan yangın
17.10.2019 18:48:43