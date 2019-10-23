Son dakika: Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu

Milli Savunma Bakanlığından gündemle ilgili açıklamalar yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur." ifadelerine yer verildi.

YPG'YE VERİLEN 120 SAAT TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekâtı'na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile RF Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren RF ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.

"YENİ HAREKAT İCRA EDİLMEYECEKTİR"

BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.