Haberler » Güncel » Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu

Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

11.10.2019 17:09Msb: barış pınarı harekatında 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53 Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu
18:52 Denizli'de kalitesiz kömür denetimi
18:52 Dha yurt bülteni - 19
18:50 Kamyonun çarptığı genç öldü
18:49 "Türkiye olarak bu süreçten başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz"
18:49 Bağcılar'da çatı yangını (1)
18:48 İCAF, "Hayvan Gibi" temasıyla başladı
11.10.2019 18:53:27