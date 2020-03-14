MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu
MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 olduMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.
14.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:55
MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
ANKARA, (DHA)
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargah haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.
ANKARA, (DHA)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Güncel
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