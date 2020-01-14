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MSB: "Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 vatandaşımızdan 2.'sinin de naaşı bulundu"

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.

14.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:45MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balık gemisinde kaybolan 3 kişiden ikincisinin naaşının da çıkarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kilyos açıklarında Rus tankeri ile çarpışarak batan balıkçı gemisinde kaybolan üç vatandaşımızdan ikincisinin naaşı da, TCG ALEMDAR gemimizde bulunan kurtarma timi tarafından tespit edilerek çıkarıldı. TCG ALEMDAR gemimizin arama faaliyetleri devam ediyor."
(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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