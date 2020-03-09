MSB: Batman'dan havalanan İHA düştü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
09.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:25
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Batman 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düşmüştür. Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili olarak kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MSB: Batman'dan havalanan İHA düştü
Etiketler : İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel
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