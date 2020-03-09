Menü
Haberler ›› Güncel ››MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü - Güncel

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
Batman 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı