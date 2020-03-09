MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
Batman 'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
Etiketler : İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel
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