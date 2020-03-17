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MSB: Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

17.03.2020 23:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:35
MSB: Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, "2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı'nca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : bedelli, Güncel

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