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MSB: "Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"

Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

12.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:05MSB:
'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ortak kara devriyesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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