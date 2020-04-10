Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'de 1006 vatandaşımızın canını alan, 47 bin 29 vatandaşımızı de enfekte eden koronavirüsten Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görev yapan bir sivil memur da hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı'nda görevli sivil memur Levent Ünver'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun." ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerinin sayısının 1006'ya yükseldiğini duyurdu. Koca'nın açıklamasına göre virüse yakalananların sayısı 47 bin 29'a ulaştı.