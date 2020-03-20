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MSB: "Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerinin sürdüğünü, bazı medya organlarında çıkan "birlik çekilmeleri" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

20.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:38
MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerinin sürdüğünü, bazı medya organlarında çıkan "birlik çekilmeleri" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova Mutabakatı çerçevesinde, bölgede akan kanın durması, askerlerin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin yurtlarına dönüşleri için tüm faaliyetlerin kararlılıkla icra edilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart'tan itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
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Kaynak: AA

Etiketler : İdlib, Güncel

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