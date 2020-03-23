MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.
23.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:18
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda 'sosyal mesafe' kuralının yerine getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA
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