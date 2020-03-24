MSB: "Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA