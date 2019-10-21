Haberler » Güncel » MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı

MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını, teröristlerin ise 36 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

21.10.2019 13:03MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını, teröristlerin ise 36 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."



Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:15 Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor
13:18 - Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi
13:18 Kışlık sebzede yerlilik oranını artırma hedefi
13:18 İbrahim Eren: "TRT olarak küresel vicdanın sesi olduk"
13:18 Yeni AB Komisyonu göreve gecikmeli başlayacak
13:18 Antalya matso, manavgat tahini ve karpuzu için coğrafi işaret başvurusu yapacak
13:18 Bursa cipiyle, yol kenarında mama yiyen köpeğe böyle çarptı
21.10.2019 13:21:24