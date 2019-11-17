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MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

17.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:16MSB: Bombalı araç saldırını gerçekleştiren terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde, 18 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bomba yüklü araçlı saldırıyı gerçekleştiren teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı" denildi.


Güncel

Kaynak: DHA

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