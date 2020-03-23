MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli...
MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.
23.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:43
MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa