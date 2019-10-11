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Msb: bugün toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve bugün toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.10.2019 22:45Msb: bugün toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolunda terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini ve bugün toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Fırat, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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