MSB, "Çanakkale Zaferi" dolayısıyla arşiv görüntülerinden video hazırladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla video hazırladı.
18.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:19
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla video hazırladı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." başlığıyla yayımlanan videoda, "Varlığımız için vatana nefes olanların anısına." denildi.
Çanakkale'de savaşan askerlerin arşivdeki görüntü ve fotoğraflarına da yer verilen videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Gökkubbe var olduğu sürece vatan olsun bizlere bu diyar. Güneş, her zaman selam dursun milletimize. Denizler dalga dalga zafer destanları müjdelesin. Rüzgarlar, en yücelerde dalgalandırsın ay yıldızlı al bayrağımızı. Şehitlerimizin kanlarına şahitlik eden, tertemiz bedenlerini yüreğinde saklayan, kutsal vatan topraklarından selam olsun kahraman şehit ve gazilerimize. Tarih boyunca adımız destan oldu bizim. Varlığı teminatımız olan Türk milletinin evladıyız.
Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün kanını taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'tan Zeytindalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na kükreyen arslanlarız. Sıra dağlar ardında olsak da ölümün soğuk nefesiyle karşılaşsak da bir an bile tereddüt göstermeden vatanımız ve milletimiz için hep yanında olacağız. Ebediyen özgürce dalgalansın diye göklerde al bayrağımız, daima huzur içinde yaşasın diye onurlu milletimiz, gerektiğinde daha nice Mehmet oğlu Mehmetler, tükenmez cesaret ve kahramanlıklarıyla bir türkü tutturarak, gözlerini kırpmadan sonsuz olacaklar. O türkünün adı hep 'vatan' olacak."
MSB'nin sosyal medya hesaplarından "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." başlığıyla yayımlanan videoda, "Varlığımız için vatana nefes olanların anısına." denildi.
Çanakkale'de savaşan askerlerin arşivdeki görüntü ve fotoğraflarına da yer verilen videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Gökkubbe var olduğu sürece vatan olsun bizlere bu diyar. Güneş, her zaman selam dursun milletimize. Denizler dalga dalga zafer destanları müjdelesin. Rüzgarlar, en yücelerde dalgalandırsın ay yıldızlı al bayrağımızı. Şehitlerimizin kanlarına şahitlik eden, tertemiz bedenlerini yüreğinde saklayan, kutsal vatan topraklarından selam olsun kahraman şehit ve gazilerimize. Tarih boyunca adımız destan oldu bizim. Varlığı teminatımız olan Türk milletinin evladıyız.
Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, Atatürk'ün kanını taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Kıbrıs'tan Zeytindalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na kükreyen arslanlarız. Sıra dağlar ardında olsak da ölümün soğuk nefesiyle karşılaşsak da bir an bile tereddüt göstermeden vatanımız ve milletimiz için hep yanında olacağız. Ebediyen özgürce dalgalansın diye göklerde al bayrağımız, daima huzur içinde yaşasın diye onurlu milletimiz, gerektiğinde daha nice Mehmet oğlu Mehmetler, tükenmez cesaret ve kahramanlıklarıyla bir türkü tutturarak, gözlerini kırpmadan sonsuz olacaklar. O türkünün adı hep 'vatan' olacak."
Kaynak: AA
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